



Власти Волжского рассчитывают объединить усилия жителей города и местного бизнеса для спасения разрушающегося мортуария. Муниципалитет рассчитывает собрать средства, необходимые для реставрации уникального объекта, внесённого в перечень памятников архитектуры регионального значения, с помощью пожертвований. Для этого в мэрии открыли благотворительный счёт.

– В настоящее время состояние объекта культурного наследия ансамбля «Мортуарий г. Волжского» требует проведения реставрационных работ. Определяется предварительная стоимость реставрационных мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия. В связи с этим ведется поиск и привлечение инвесторов, готовых принять участие в финансировании данного проекта совместно с жителями города. Открыт специальный код целевых средств для возможности всех желающих принять участие в пожертвовании средств на реставрацию данного объекта культурного наследия, – рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского.

Сбором финансов занимается «Волжский музейно-выставочный комплекс». Средства все желающие поучаствовать в реставрации могут перевести на лицевой счёт учреждения. При оформлении перевода в графе «назначение платежа» необходимо указать «пожертвование на содержание «Мортуария» города Волжского».

Приём пожертвований осуществляется на основании договора публичной оферты. Ознакомиться с документом можно на сайте муниципального учреждения культуры.

По информации собственных источников редакции, в сборе средств уже приняли решение поучаствовать несколько крупных компаний. Информацию о таких контактах с предприятиями подтвердили и в администрации муниципалитета, не уточнив, о каких организациях идёт речь, а также какие суммы они готовы направить на реставрацию объекта.

Отметим, под госохрану мортуарий или, как его ещё называют, павильон траурных собраний, взят в 2024 году. По итогу государственной историко-культурной экспертизы специалисты отмечали особую архитектурную ценность объекта, а также уникальность – других таких сооружений на территории России не сохранилось. Примечательно, что после реставрации власти не планируют больше использовать сооружение по прямому назначению, сконцентрировавшись на его эксплуатации как местной архитектурной и исторической достопримечательности.