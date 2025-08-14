Огонь и черный дым: на юге Волгограда загорелась крыша девятиэтажки

Сильный пожар произошел сегодня, 14 августа, на крыше девятиэтажного дома на улице Кирова в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, загорелся кровельный рулонный гидроизоляционный материал.

- Горит рубероид на кровле на площади 30 кв. м. Подразделения 5-псч на месте, производят тушение, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Волгоградцы делятся кадрами пожара в социальных сетях, на которых видно огонь и столб черного дыма над девятиэтажным многоквартирным домом. Возгорание такой силы, что пожар в Кировском виден и жителям Центрального района.





В МЧС не уточняют, проводилась ли эвакуация жильцов. В 10:47 было объявлено о локализации и пожара на площади 40 кв.м. и ликвидации открытого горения. Причины возгорания уточняются.

Скриншот Волгоград / t.me



