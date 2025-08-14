В центре Волгограда тестируют новые мусоровозы





В Центральном районе Волгограда начали тестировать две новые модели мусоровозов с улучшенными характеристиками. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании регионального оператора, новые образцы спецтехники обладают повышенной проходимостью и способны вывозить не только коммунальные, но и крупногабаритные отходы.





– От заводов-производителей нам поступили новые тестовые мусоровозы для обкатки, первая модель – обеспечена повышенной проходимостью и маневренностью, вторая – имеет каркасный кузов, усиленный ребрами жесткости, что позволяет собирать и коммунальные, и крупногабаритные отходы, в которые входят диваны, шкафы и оконные рамы. До этого нам приходилось отправлять две единицы техники – мусоровоз и самосвал – для уборки контейнерной площадки, – рассказал начальник отдела транспортной логистики регионального оператора Андрей Фортовой.

Первая гибридная модель была протестирована на улице Селенгинская, 16. Автомобиль смог без проблем проехать к местной контейнерной площадке вблизи густонаселенных жилых районов с высокой запаркованностью. Вторая машина на мусорной площадке по улице Коммунальная, 10 убрала сразу и коммунальные, и крупногабаритные отходы.





Еще неделю машины продолжат убирать отходы жителей Центрального района, после чего региональным оператором будут сформированы предложения для разработчиков по доработке характеристик автомобилей. Только после этого они смогут пополнить автопарк коммунальной техники.

