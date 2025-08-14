Модель из Волгограда голодает на острове в Таиланде





Модель из Волгограда Елизавета Антоненко стала участницей приключенческого шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», которое выйдет на экраны СТС 31 августа. Как рассказали продюсеры передачи, 65 участников из разных стран – России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана – поборются за приз в 10 миллионов рублей. На одном из островов Таиланда, где проходят съемки, оказалась и 21-летняя волгоградка.

По словам Елизаветы, одной из главных целей ее участия в шоу стало желание разрушить стереотип о блондинках и моделях. Девушка считает, что у нее – очень сложная работа. А моделям вообще непросто, потому что желающих пробиться в своей профессии очень много, а обмана в этой сфере – еще больше. Елизавета среди трудностей моделей назвала также проблемы со спиной из-за многочасовых съемок, неудобной обуви и одежды, которые приходится носить, а также неадекватных заказчиков.

По правилам телешоу, участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Прошедшие первое испытание попадают в лагерь, где им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет шоу. В финале окажутся всего четверо, но только один из них сможет забрать 10 миллионов рублей.