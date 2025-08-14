У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастета

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Волгограда обнаружили кастеты в багаже пассажира, прилетевшего из Турции.
При прохождении таможенного контроля пассажир рейса «Анталья-Волгоград» проследовал по «зеленому» коридору, однако запрещенные предметы у него все же были. Таможенники нашли в чемодане мужчины два кастета.
Волгоградец пояснил, что изделия вез в качестве подарков для друзей, и не знал о запрете на ввоз этих предметов в Россию.
Таможенная экспертиза признала опасные «подарки» холодным оружием ударно-раздробляющего поражающего действия. Кастеты изъяты. Как сообщили в Астраханской таможне. в отношении приобретателя опасных «подарков» Астраханской таможней возбуждено 2 административных дела по факту недекларирования товаров по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ и нарушения запретов и ограничений по ст.16.3 КоАП. Гражданину грозит штраф и конфискация запрещенных к провозу предметов.
Фото Астраханской таможни