После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сына

14.08.2025 12:06
14.08.2025 12:06


Прокуратура добилась выплат сыну рабочего, который погиб в результате несчастного случая на песчаном карьере в Дубовском районе Волгоградской области. Руку мужчины, как ранее сообщало ИА «Высота 102» затянуло транспортером, в результате он скончался на следующий день в реанимации больницы №25 Волгограда. 

Напомним, что погибшему мужчине было всего 28 лет. В его гибели Дубовский районный суд признал виновным директора ООО «Инвестиционные проекты» Александра Картушина. Руководитель организации, привлекший к работе молодого мужчину, привлечен к наказанию по ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В частности, суд установил, что 22 апреля 2024 года фигурант директор без заключения трудового договора фактически допустил до выполнения обязанностей по уборке территории песчаного карьера 28-летнего жителя хутора Песковатка. При этом для очистки песка от примесей на производстве эксплуатировалось специализированное оборудование в виде ленточных конвейеров, которые в нарушение требований законодательства не были закрыты ограждениями. Более того, Картушиным с погибшим работником не было проведено обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ на используемом оборудовании, не проведена стажировка на рабочем месте, а также проверка знаний охраны труда. Следствием бездействия осужденного явилось получение сотрудником травмы на производстве, в результате которой наступила его смерть, – напоминают в прокуратуре Волгоградской области. 

Отметим, что директор компании не стал в судебном процессе отрицать вины за гибель молодого мужчины. По итогу он был приговорен к полутора годам условно. По требованию прокурора Дубовского района  в интересах 2-летнего сына погибшего также была взыскана компенсация в размере 2 млн рублей. По данным официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, эту сумму семья уже получила. 

Однако, учитывая, что овдовевшей женщине еще предстоит поднимать ребенка одной, прокуратура выступила в суде с требованием о ежемесячных выплатах в пользу мальчика. 

– Согласно законодательству предусмотрена возможность взыскания с виновного возмещения вреда, причиненного смертью кормильца в виде ежемесячных платежей, до достижения совершеннолетия, а в случае обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения до окончания учебы, но не более чем до 23 лет, с учетом индексации, – поясняет Черединина. – Ранее решением Дубовского районного суда  иск прокурора был удовлетворен, и в пользу ребенка была взыскана единовременная выплата свыше 200 тыс. рублей. Также в пользу мальчика взыскана ежемесячная компенсация возмещения вреда, причиненного смертью кормильца в сумме 8 тыс. рублей.

Сумма в размере 8 тысяч оказалась невелика. Прокуратура обжаловала данное решение в апелляционном порядке, просив увеличить ежемесячную сумму выплаты по случаю потери кормильца.

– Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, обязав ООО «Инвестиционные проекты» производить ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей, а в случае обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения до окончания учебы, но не более чем до 23 лет, с учетом индексации. Судебный акт вступил в законную силу, прокуратура контролирует его фактическое исполнение, – сообщает администрация Волгоградской области. 

