Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и области

Общество 14.08.2025 13:26
Всего около двух недель осталось до конца лета. Какой будет осень в Волгоградской области? Метеорологи Яндекс Погоды выдали свой прогноз.

По данным синоптиков, период с сентября по ноябрь включительно во многих регионах России ожидается теплее обычного. При этом некоторые города могут побить температурные рекорды. Не стал исключением и Волгоград. 

– Осень 2025 года в Волгограде будет похожа по температурам на прошлую и заметно теплее климатической нормы. Сентябрь ожидается теплее, чем в последние 5–10 лет, но немного прохладнее прошлой осени. В октябре сохранятся высокие температуры, больше средних многолетних значений. Ноябрь станет особенно тёплым — значительно теплее и нормы, и прошлых лет, - говорится в прогнозе. 

Осадков в сентябре ожидается в 15 раз больше, чем в первый осенний месяц прошлого года, когда была настоящая засуха, однако это близко к нормальным показателям. Октябрь принесёт примерно столько же осадков, сколько и год назад – чуть меньше нормы. А вот ноябрь будет значительно суше, чем обычно. В целом за осень выпадет примерно в 1,5 раза меньше осадков, чем в среднем за последние 5–10 лет. 

Первый снег в городе вероятен на стыке ноября-декабря. 

16:08
СК: Строитель разбился, упав с высоты 8-го этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда тестируют новые мусоровозыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Временного главу госжилнадзора одобрили депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:37
Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на АляскеСмотреть фотографии
14:26
В Советском районе Волгограда завершают обновление водоводаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде оглашен приговор по делу о трупе в подъездеСмотреть фотографии
13:33
Модель из Волгограда голодает на острове в ТаиландеСмотреть фотографии
13:26
Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:56
Каждый раз, как первый? Волгоградцев без причин напугали массовым шатдауном связиСмотреть фотографии
12:06
После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сынаСмотреть фотографии
11:38
В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Волгоградский предприниматель из 120 литров молока произвел 40 кг деликатесовСмотреть фотографии
11:06
Огонь и черный дым: на юге Волгограда загорелась крыша девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Новый подрядчик достроит водолечебницу на ул. Казахской в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде рядом с мусоркой нашли ФАБ-100 времен войныСмотреть фотографии
09:45
Спалившую дом из-за куриных тушек женщину осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Волгоградстат зафиксировал резкий рост цен на хлебСмотреть фотографии
08:35
Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1Смотреть фотографии
08:18
У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастетаСмотреть фотографии
08:10
«Всем миром»: в Волжском мортуарий спасут на пожертвования и поменяют имиджСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Загрязненные пестицидами поля обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани Смотреть фотографии
06:52
Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсовСмотреть фотографии
06:09
В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озераСмотреть фотографии
05:18
Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом БПЛА выследили в капусте нелегалов-мигрантовСмотреть фотографии
21:29
Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретныеСмотреть фотографии
 