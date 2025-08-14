Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и области

Всего около двух недель осталось до конца лета. Какой будет осень в Волгоградской области? Метеорологи Яндекс Погоды выдали свой прогноз.

По данным синоптиков, период с сентября по ноябрь включительно во многих регионах России ожидается теплее обычного. При этом некоторые города могут побить температурные рекорды. Не стал исключением и Волгоград.