Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и области

Всего около двух недель осталось до конца лета. Какой будет осень в Волгоградской области? Метеорологи Яндекс Погоды выдали свой прогноз.
По данным синоптиков, период с сентября по ноябрь включительно во многих регионах России ожидается теплее обычного. При этом некоторые города могут побить температурные рекорды. Не стал исключением и Волгоград.
– Осень 2025 года в Волгограде будет похожа по температурам на прошлую и заметно теплее климатической нормы. Сентябрь ожидается теплее, чем в последние 5–10 лет, но немного прохладнее прошлой осени. В октябре сохранятся высокие температуры, больше средних многолетних значений. Ноябрь станет особенно тёплым — значительно теплее и нормы, и прошлых лет, - говорится в прогнозе.
Осадков в сентябре ожидается в 15 раз больше, чем в первый осенний месяц прошлого года, когда была настоящая засуха, однако это близко к нормальным показателям. Октябрь принесёт примерно столько же осадков, сколько и год назад – чуть меньше нормы. А вот ноябрь будет значительно суше, чем обычно. В целом за осень выпадет примерно в 1,5 раза меньше осадков, чем в среднем за последние 5–10 лет.
Первый снег в городе вероятен на стыке ноября-декабря.