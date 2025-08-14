Волгоградстат зафиксировал резкий рост цен на хлеб

Волгоградстат зафиксировал рост цен на хлеб и мучные изделия. По данным ведомства, за неделю мука пшеничная подорожала на 1,33% (42,54 рубля за килограмм). Также выросла стоимость макарон высшего сорта – на 2,32% (92,45 рубля за кг). Но самым подорожавшим продуктом на минувшей неделе стал хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной. Он стал дороже почти на 4% (около 80 рублей за килограмм).
При этом практически остановилось падение цен на яйца. Видимо, они достигли «дна». Средняя стоимость десятка яиц сейчас составляет 65, 63 рубля. За неделю они снизились почти на 0,6%.
В то же время подорожала гречка – на 1,93% (50,13 рубля за кг). Зафиксирован рост цен и на огурцы – на 1,98% (83,15 рубля). А вот остальные овощи – лук, морковь, свекла, капуста – подешевели. Больше всего снизилась цена на картофель – на 9,6%. В среднем килограмм теперь стоит 45,79 рубля.