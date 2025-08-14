В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в Волгограде

Волгоградцы делятся фото и видео крупного пожара, который произошел сегодня, 14 августа, на крыше девятиэтажного многоквартирного дома №96 по улице Кирова. Как сообщает V102.RU, одному из очевидцев удалось снять пожар с близкого расстояния. Кадры впечатляют.





В УК «Новый дом», которая обслуживает загоревшуюся девятиэтажку на ул.Кирова, сообщили, что в настоящее время подрядная организация в указанном доме проводит капитальный ремонт кровли. Назвать подрядчика в управляющей компании не смогли, пояснив, что смогут ответить на этот вопрос по письменному редакционному запросу.

Напомним, что на крыше девятиэтажки произошло возгорание рубероида на площади 30 кв.м. В 10:47 было объявлено о ликвидации открытого горения и локализации возгорания на площади 40 кв.м. Тушение пожара продолжается.

Видео: Жесть Волгограда / t.me