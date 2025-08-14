Происшествия

В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в Волгограде

Происшествия 14.08.2025 11:38
0
14.08.2025 11:38


Волгоградцы делятся фото и видео крупного пожара, который произошел сегодня, 14 августа, на крыше девятиэтажного многоквартирного дома №96 по улице Кирова. Как сообщает V102.RU, одному из очевидцев удалось снять пожар с близкого расстояния. Кадры впечатляют.



В УК «Новый дом», которая обслуживает загоревшуюся девятиэтажку на ул.Кирова, сообщили, что в настоящее время подрядная организация в указанном доме проводит капитальный ремонт кровли. Назвать подрядчика в  управляющей компании не смогли, пояснив, что смогут ответить на этот вопрос по письменному редакционному запросу.

Напомним, что на крыше девятиэтажки произошло возгорание рубероида на площади 30 кв.м. В 10:47 было объявлено о ликвидации открытого горения и локализации возгорания на площади 40 кв.м. Тушение пожара продолжается.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.08.2025 11:06
Происшествия 14.08.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2025 10:03
Происшествия 14.08.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2025 08:35
Происшествия 14.08.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2025 05:18
Происшествия 14.08.2025 05:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 16:45
Происшествия 13.08.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 15:40
Происшествия 13.08.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 15:24
Происшествия 13.08.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 14:20
Происшествия 13.08.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 10:34
Происшествия 13.08.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 10:23
Происшествия 13.08.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2025 07:26
Происшествия 13.08.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 18:46
Происшествия 12.08.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 15:39
Происшествия 12.08.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2025 10:14
Происшествия 12.08.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2025 16:17
Происшествия 11.08.2025 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:06
После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сынаСмотреть фотографии
11:38
В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Волгоградский предприниматель из 120 литров молока произвел 40 кг деликатесовСмотреть фотографии
11:06
Огонь и черный дым: на юге Волгограда загорелась крыша девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Новый подрядчик достроит водолечебницу на ул. Казахской в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде рядом с мусоркой нашли ФАБ-100 времен войныСмотреть фотографии
09:45
Спалившую дом из-за куриных тушек женщину осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Волгоградстат зафиксировал резкий рост цен на хлебСмотреть фотографии
08:35
Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1Смотреть фотографии
08:18
У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастетаСмотреть фотографии
08:10
«Всем миром»: в Волжском мортуарий спасут на пожертвования и поменяют имиджСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Загрязненные пестицидами поля обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани Смотреть фотографии
06:52
Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсовСмотреть фотографии
06:09
В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озераСмотреть фотографии
05:18
Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом БПЛА выследили в капусте нелегалов-мигрантовСмотреть фотографии
21:29
Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретныеСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде рецидивистка не сдержалась и снова обокрала магазины в ТЦСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде спасают попавшего под поезд коршунаСмотреть фотографии
20:10
92-й и 95-й бензин снова подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
19:42
Редкую двойную радугу запечатлели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Волгоградский футболист Расул Биджилов подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
18:50
«Не там ищете поводы для «горячих» статей»: волгоградцы оценили состояние Сквера строителейСмотреть фотографии
18:08
Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Скончался на месте»: один человек погиб в лобовом столкновении грузовиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие Смотреть фотографии
16:35
Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и TelegramСмотреть фотографии
 