В Волгограде рядом с мусоркой нашли ФАБ-100 времен войны

В Краснооктябрьском районе Волгограда нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, опасную находку обнаружили на улице Таращанцев накануне, 13 августа.
- Предположительно, это ФАБ. Угрозы населению нет. Место обнаружения взрывоопасного предмета находится под охраной сотрудников полиции, - заявили в ведомстве.
В Донской Спасательный центр МЧС России подана заявка на выделение пиротехнического расчета. В ближайшее время опасная находка будет вывезена в безопасное место и обезврежена специалистами МЧС России, заверили в МЧС.
Между тем, по сообщениям местных жителей, бомбу нашли на территории частного сектора около контейнерной площадки.