Загрязненные пестицидами поля обнаружили под Волгоградом

В Волгоградской области сотрудники филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили превышение пестицидов в пробах почвы, которые были отобраны на землях сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе. Как сообщили V102.RU в учреждении, всего было исследовано 30 проб на содержание остаточных пестицидов.

- В 7 пробах обнаружено превышение циперметрина в 2 раза, в одной – зафиксирован дельтаметрин больше нормы, - сообщила заведующая лабораторией Волгоградского филиала Оксана Николова.

Специалисты пояснили, что дельтаметрин и циперметрин – действующие вещества пестицидов (инсектицидов), которые применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Превышение таких веществ в почве свидетельствует о неправильном их использовании, нарушении регламентов применения, превышении установленных норм при обработках посевов.

С учетом того, что пестициды могут сохраняться в земле долго, то они представляют угрозу для растений, животных и рыбы. Токсичные вещества могут также попадать в сельхозпродукцию и, следовательно, в организм человека. Информация о результатах исследований передана в Россельхознадзор для принятия оперативных мер реагирования.

