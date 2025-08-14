Общество

В Советском районе Волгограда завершают обновление водовода

Общество 14.08.2025 14:26
0
14.08.2025 14:26


К финишной прямой в Купоросной балке вдоль проспекта Университетского приближается перекладка почти полтора километров водовода. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», специалисты подрядной организации практически завершили монтаж новой трубы повышенной износостойкости диаметром 500 миллиметров.

– Сложности возникли из-за особенностей рельефа и песчаных почв. Земля сползала, а рядом – автостоянка. Поэтому для прокладки труб мы использовали бурильную установку. Можно сказать, что частично мы проводили работы под землей. Из последних 125 метров 65 мы бурили под землей на глубине 3 метра, – отметил директор подрядной организации Александр Рева.


Новые трубы изготовлены из полиэтилена низкого давления – долговечного и безопасного материала. Его срок службы – до 50 лет. Старые стальные трубы были изношены на столько, что на этом участке периодически возникали технологические нарушения на сетях. Благодаря замене водовода более 35 тысяч жителей Советского района Волгограда будут обеспечены питьевой водой должного качества и в полном объеме, а количество нештатных ситуация снизится.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.08.2025 15:28
Общество 14.08.2025 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.08.2025 14:54
Общество 14.08.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 13:33
Общество 14.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 13:26
Общество 14.08.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 12:56
Общество 14.08.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 12:06
Общество 14.08.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 10:39
Общество 14.08.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 08:18
Общество 14.08.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 08:10
Общество 14.08.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 07:37
Общество 14.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 07:30
Общество 14.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 06:52
Общество 14.08.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 06:29
Общество 14.08.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 21:43
Общество 13.08.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 21:29
Общество 13.08.2025 21:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
СК: Строитель разбился, упав с высоты 8-го этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда тестируют новые мусоровозыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Временного главу госжилнадзора одобрили депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:37
Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на АляскеСмотреть фотографии
14:26
В Советском районе Волгограда завершают обновление водоводаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде оглашен приговор по делу о трупе в подъездеСмотреть фотографии
13:33
Модель из Волгограда голодает на острове в ТаиландеСмотреть фотографии
13:26
Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:56
Каждый раз, как первый? Волгоградцев без причин напугали массовым шатдауном связиСмотреть фотографии
12:06
После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сынаСмотреть фотографии
11:38
В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Волгоградский предприниматель из 120 литров молока произвел 40 кг деликатесовСмотреть фотографии
11:06
Огонь и черный дым: на юге Волгограда загорелась крыша девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Новый подрядчик достроит водолечебницу на ул. Казахской в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде рядом с мусоркой нашли ФАБ-100 времен войныСмотреть фотографии
09:45
Спалившую дом из-за куриных тушек женщину осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Волгоградстат зафиксировал резкий рост цен на хлебСмотреть фотографии
08:35
Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1Смотреть фотографии
08:18
У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастетаСмотреть фотографии
08:10
«Всем миром»: в Волжском мортуарий спасут на пожертвования и поменяют имиджСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Загрязненные пестицидами поля обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани Смотреть фотографии
06:52
Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсовСмотреть фотографии
06:09
В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озераСмотреть фотографии
05:18
Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом БПЛА выследили в капусте нелегалов-мигрантовСмотреть фотографии
21:29
Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретныеСмотреть фотографии
 