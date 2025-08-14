В Советском районе Волгограда завершают обновление водовода





К финишной прямой в Купоросной балке вдоль проспекта Университетского приближается перекладка почти полтора километров водовода. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», специалисты подрядной организации практически завершили монтаж новой трубы повышенной износостойкости диаметром 500 миллиметров.

– Сложности возникли из-за особенностей рельефа и песчаных почв. Земля сползала, а рядом – автостоянка. Поэтому для прокладки труб мы использовали бурильную установку. Можно сказать, что частично мы проводили работы под землей. Из последних 125 метров 65 мы бурили под землей на глубине 3 метра, – отметил директор подрядной организации Александр Рева.





Новые трубы изготовлены из полиэтилена низкого давления – долговечного и безопасного материала. Его срок службы – до 50 лет. Старые стальные трубы были изношены на столько, что на этом участке периодически возникали технологические нарушения на сетях. Благодаря замене водовода более 35 тысяч жителей Советского района Волгограда будут обеспечены питьевой водой должного качества и в полном объеме, а количество нештатных ситуация снизится.