Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗ

Происшествия 14.08.2025 05:18
14.08.2025 05:18


Губернатор Волгоградской области прокомментировал ночные события в регионе.

- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, - заявил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», аэропорт Волгограда был закрыт Росавиацией 13 августа в 23-14 ч. Ограничения были сняты в 4-30 ч.

Накануне поздно вечером жители Красноармейского района сообщали о работе тревожных сирен.


