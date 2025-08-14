Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗ





Губернатор Волгоградской области прокомментировал ночные события в регионе.

- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, - заявил глава региона.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», аэропорт Волгограда был закрыт Росавиацией 13 августа в 23-14 ч. Ограничения были сняты в 4-30 ч.



Накануне поздно вечером жители Красноармейского района сообщали о работе тревожных сирен.





