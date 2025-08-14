Общество

Каждый раз, как первый? Волгоградцев без причин напугали массовым шатдауном связи

Общество 14.08.2025 12:56
14.08.2025 12:56


В Волгограде днем 14 августа отдельные СМИ распространили информацию о грозящем массовом отключении мобильного интернета на отдельных территориях. Не проверив сообщения, их растиражировали также Telegram-каналы, в том числе федеральные. На деле, сообщает ИА «Высота 102», за сенсацию журналисты выдали информацию, которая была озвучена органами власти еще 24 июня этого года.

Напомним, что в конце июня в связи с ограничениями мобильного интернета в отдельных районах Волгоградской области комитет информационных технологий распространил заявление следующего содержания: 

– Как и в других регионах России, в Волгоградской области возможны перебои в работе мобильного интернета. По информации комитета информационных технологий, данные меры связаны с вопросами обеспечения комплексной безопасности, при этом они носят временный характер и, как правило, касаются отдельных территорий. Просим жителей Волгоградской области отнестись к данным мерам с пониманием. Поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей и объектов инфраструктуры.

В КИТ также подчеркивали, что мобильные сервисы в периоды вынужденного отключения мобильного интернета остаются для жителей доступными.

Сегодня, 14 августа, в канале мэрии Волжского появилась информация, фактически дублирующая июньскую: 

– В ближайшее время в Волгоградской области, как и по всей стране, могут наблюдаться временные ограничения на работу мобильного интернета. Ограничения коснутся только отдельных территорий и связаны с обеспечением комплексной безопасности. Остальные мобильные сервисы работать будут. В областном комитете информтехнологий просят отнестись к этому с пониманием – меры направлены на безопасность жителей и важных объектов.

ИА «Высота 102» обратилось в КИТ с просьбой уточнить информацию. Догадки журналистов в профильном комитете подтвердили – ни о каких новых ограничения речи не идет, а мэрия Волжского лишь напомнила жителям о возможных проблемах со связью. 

Редакция ИА «Высота 102» всегда оперативно сообщает обо всех значимых изменениях в жизни Волгограда и области. Следите за проверенной информацией и не поддавайтесь без повода панике. 

