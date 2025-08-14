В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсов





Сегодня, 14 августа, в аэропорту Волгограда задержииваются семь авиарейсов - четыре на вылет и три на прилет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло волгоградского аэропорта, с позднего вечера 13 августа ожидается вылет в Калининград и утренние вылеты в Москву.

Так, в Калининград два самолета авиакомпаний «Икар» и «Nordwind Airlines» должны были вылететь в 23:30 13 августа, однако расчетное время вылета перенесено на 09:50. Также два самолета авиакомпании «Россия» должны были вылететь сегодняшним утром в 05:00 и 05:45. Вместо этого их вылет запланирован на 09:00 и 08:45 соответственно.

Также приземлится в волгоградском аэропорту должен был самолет авиакомпании «Икар» из Сочи вечером 13 августа, но его прилет перенесен на 08:50. Два рейса из Москвы авиакомпании «Россия» перенесены на 07:50 и 08:30.

Напомним, что минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились ограничения из-за угроз БПЛА. Ограничения были сняты в 4-30 ч. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.