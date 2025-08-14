Общество

В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсов

Общество 14.08.2025 06:29
0
14.08.2025 06:29


Сегодня, 14 августа, в аэропорту Волгограда задержииваются семь авиарейсов - четыре на вылет и три на прилет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло волгоградского аэропорта, с позднего вечера 13 августа ожидается вылет в Калининград и утренние вылеты в Москву. 

Так, в Калининград два самолета авиакомпаний «Икар» и «Nordwind Airlines» должны были вылететь в 23:30 13 августа, однако расчетное время вылета перенесено на 09:50. Также два самолета авиакомпании «Россия» должны были вылететь сегодняшним утром в 05:00 и 05:45. Вместо этого их вылет запланирован на 09:00 и 08:45 соответственно. 

Также приземлится в волгоградском аэропорту должен был самолет авиакомпании «Икар» из Сочи вечером 13 августа, но его прилет перенесен на 08:50. Два рейса из Москвы авиакомпании «Россия» перенесены на 07:50 и 08:30. 

Напомним, что  минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились ограничения из-за угроз БПЛА. Ограничения были сняты в 4-30 ч. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.08.2025 08:18
Общество 14.08.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 08:10
Общество 14.08.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 07:37
Общество 14.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 07:30
Общество 14.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2025 06:52
Общество 14.08.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 21:43
Общество 13.08.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 21:29
Общество 13.08.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 20:39
Общество 13.08.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 19:42
Общество 13.08.2025 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 18:50
Общество 13.08.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 16:35
Общество 13.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 16:14
Общество 13.08.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 13:26
Общество 13.08.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 13:16
Общество 13.08.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 11:56
Общество 13.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:35
Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1Смотреть фотографии
08:18
У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастетаСмотреть фотографии
08:10
«Всем миром»: в Волжском мортуарий спасут на пожертвования и поменяют имиджСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Загрязненные пестицидами поля обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани Смотреть фотографии
06:52
Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсовСмотреть фотографии
06:09
В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озераСмотреть фотографии
05:18
Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом БПЛА выследили в капусте нелегалов-мигрантовСмотреть фотографии
21:29
Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретныеСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде рецидивистка не сдержалась и снова обокрала магазины в ТЦСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде спасают попавшего под поезд коршунаСмотреть фотографии
20:10
92-й и 95-й бензин снова подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
19:42
Редкую двойную радугу запечатлели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Волгоградский футболист Расул Биджилов подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
18:50
«Не там ищете поводы для «горячих» статей»: волгоградцы оценили состояние Сквера строителейСмотреть фотографии
18:08
Стартовала продажа билетов на матч Суперкубка РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Скончался на месте»: один человек погиб в лобовом столкновении грузовиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие Смотреть фотографии
16:35
Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и TelegramСмотреть фотографии
16:14
«У нас не заржавеет»: Бочаров заявил, что регион станет столицей нержавеющих сталейСмотреть фотографии
15:40
Пробка и что-то течёт: два грузовика столкнулись на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
«Вон там газ идет!»: в Волжском пробили газовую трубу рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествийСмотреть фотографии
15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
 