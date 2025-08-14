Происшествия

СК: Строитель разбился, упав с высоты 8-го этажа в Волгограде

Происшествия 14.08.2025 16:08
0
14.08.2025 16:08


Следователи разбираются в обстоятельствах гибели рабочего, который упал с 8-го этажа на стройке в Красноармейском районе Волгограда. Об этом V102.RU сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Тело мужчины с травмами, которые получены при падении с высоты, было обнаружено 13 августа на одной из строительных площадок. По факту случившегося следовали начали доследственную проверку по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что погибший работал на стройке по договору подряда, который заключил с индивидуальным предпринимателем. Трагедия произошла во время демонтажа деревянных конструкций.

- В процессе выполнения работ потерпевший, по неосторожности оступился и упал с восьмого этажа вниз. В результате мужчина получил тяжёлые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, последний скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по региону. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

