Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рождения





В Волгограде сегодня, 14 августа, День рождения отмечает начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы — Иван Павленко.

Уроженец Батайска Ростовской области в свое время окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище по специальности «командная тактическая эксплуатации машин инженерного вооружения». В 2009-м получил диплом Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Иван Павленко начинал свою карьеру в 1996 году на различных командных должностях 239-й отдельной учебной бригады гражданской обороны. С 2012 по 2015 годы был начальником ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России». С июня 2019-го по 31 августа 2024 года являлся первым замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области. В Волгоградскую область на должность начальника ГУ МЧС был назначен в сентябре 2024 года.

Награжден государственными наградами медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», медаль Суворова. Имеет ряд ведомственных наград.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес начальника ГУ МЧС Волгоградской области и желает Ивану Юрьевичу личного благополучия и успехов в труде.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области