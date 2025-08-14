Под Волгоградом скончалась экс-председатель районного суда

В Волгоградской области в возрасте 84 лет скончалась бывший председатель Суровикинского районного суда в почетной отставке Алевтина Грициенко. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Алевтины Александровны не стало 13 августа.

В судебной системе она проработала 31 год. За высокий профессионализм в 1996 году ей было присвоено звание «Заслуженный юрист РФ».

Уроженка Читинской области получила юридическое образование в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского. Свою карьеру Алевтина Александровна начала в ноябре 1970 года в качестве исполняющей обязанности народного судьи Нижнечирской сессии в Суровикинском районном народном суде Волгоградской области. А через месяц стала судьей Суровикинского районного суда. Районный суд она возглавила в 1981 году и руководила им вплоть до ухода в почетную отставку в 2000 году.

Однако с 2002 по 2003 год Алевтина Грициенко была привлечена к отправлению правосудия в качестве исполняющего обязанности судьи Суровикинского районного суда Волгоградской области. В 2020 году ей вручили Наградной знак Совета Судей Российской Федерации «За служение правосудию» за существенный вклад в развитие правосудия.

Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования семье Алевтины Александровны.