Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани 

14.08.2025 07:00
Накануне, 13 августа, в Астрахани завершился финал гандбольной Спартакиады молодежи среди девушек. Сборная Волгоградской области, составленная на базе СШ «Динамо», под руководством тренерского дуэта Любови и Анны Сидоричевых среди 10 участников заняла шестое место по итогам соревнований.

На старте Спартакиады наши спортсменки уступили соперницам из Краснодарского края - 29:31. Ко второй игре на помощь волгоградскому коллективу подъехало подкрепление в лице Алены Алексеевой, Валентины Минченко, Арины Прокофьевой и Анастасии Каменской. Все они проходили предсезонные сборы в Беларуси в составе главной команды «Динамо-Синара». Мощное усиление помогло динамовкам разгромить сборную Санкт-Петербурга - 50:19. Затем бело-голубые поочередно обыграли оппоненток из Ставропольского края (42:21) и Республики Адыгея - 38:17.

Сборная Волгоградской области со второго места на групповом этапе вышла в четвертьфинал, где в первом же матче завершила борьбу за медали, споткнувшись о московскую сборную. Столичные гандболистки, к сожалению, не оставили шансов соперницам, выиграв первый тайм с разницей «плюс шесть», а к завершению противостояния юные москвички оформили победный результат с крупным счетом 40:29.

Волгоградская команда после этой неудачи отправилась в утешительный турнир за 5-8 места. В первом матче данной стадии бело-голубые повторно разгромили оппоненток из Ставрополья - 37:14. В результате пятую позицию наши девушки оспорили в противостоянии с краснодарками, которые, в свою очередь, оказались сильнее адыгейского коллектива - 41:19.

Волгоградки накануне не смогли взять реванш у кубанских представительниц за поражение на групповой стадии. Во второй раз динамовки уступили со счетом 31:37. Первая половина встречи также осталась за краснодарскими гандболистками (15:18). Таким образом, во втором тайме итоговое преимущество сборной Краснодарского края выросло до «плюс шесть».

Наши девушки довольствовалась шестым местом на Спартакиаде, а победителем турнира стал московский коллектив, обыгравший в финале ростовчанок. Тройку призеров замкнули юные гандболистки из Московской области, в игре за третье место оказавшиеся сильнее соперниц из самарского региона. 

