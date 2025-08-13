Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретные





В Волгоградской области с 1 сентября вступит в силу закон об увеличении размера пособий по беременности и родам для студенток, обучающихся очно в вузах, колледжах и учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

– С осени декретные студенткам будут выплачиваться из расчёта 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Волгоградской области в 2025 году его размер равен 16 623 рублям. Таким образом, пособие за декрет студенткам ощутимо увеличится (в 2024 году эта сумма была примерно 23 тыс. рублей за 140 календарных дней – 70 дней до родов + 70 дней после родов). С нового учебного года назначение выплаты не будет зависеть от того, получает женщина стипендию или нет, обучается на платной или бюджетной основе, – уточняют в Соцфонде.

Подать заявление на выплату можно будет уже с 1 сентября через Госуслуги или в любом отделении Соцфонда. К заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения, а также справку из медицинской организации. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Фото: shedevrum.ai