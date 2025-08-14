Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1





Драматичная история со счастливым финалом произошла в Волгограде. Подробности этого неординарного случая рассказали в зооцентре «Дино». Сюда обратились сотрудники железнодорожного вокзала Волгоград-1, обнаружив привязанную на перроне собаку.

Как оказалось, ее хозяин, молодой человек, пытался уехать с ней на поезде. Однако с животным в вагон его не пустили.

- Мужчина взял билет на собаку, но не указал, что она большая. В таких случаях надо выкупать целое купе, - рассказали сотрудники.

Работники вокзала искренне пытались помочь парню, однако свободных купе в продаже не оказалось, так как все билеты были проданы на три месяца вперед.

- Но ему очень надо было уехать – он был вообще без вещей, даже корма для собаки у него не было, - вспоминают сотрудники. – Он и уехал, а собаку оставил.

В зооцентре «Дино» готовы были приютить брошенную собаку. Однако потом выяснилось, что одна из сотрудниц железнодорожного вокзала решила оставить животное себе.