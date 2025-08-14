Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛА





В Минобороны России рассказали подробности ночного налёта БПЛА на Волгоградскую область. В атаке на инфраструктуру региона были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов. Террористическая атака была успешно отбита дежурными расчётами ПВО.

- С 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили журналистам в военном ведомстве.

Также же налёту этой ночью, помимо волгоградского региона, подверглись Ростовская и Белгородская области, а также Краснодарский край и республика Крым. Кроме того, беспилотники самолётного типа также были сбиты над акваториями Азовского и Черного моря. За данный период на территории России ликвидированы были 44 БПЛА.

Напомним, Росавиация ночью закрывала аэропорт Волгограда. Глава региона сообщил о пожаре на волгоградском НПЗ в результате падения обломков БПЛА. На движении поездов происшествия не отразились.