Во все тяжкие: в Волгограде два студента «закладывали» все лето





В лесном массиве, расположенном в частном секторе по улице Неждановой Ворошиловского района, задержаны двое учащихся волгоградских колледжей: 17-летний житель Кировского района и 20-летний житель Советского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, оба молодых человека сознались, что с июня текущего года занимались бесконтактным сбытом синтетических наркотиков - путем закладок в тайники.

В ходе обысков по месту жительства одного из задержанных оперативники изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом массой более 200 граммов, которое содержит N-метилэфедрон.

«Подозреваемые находятся под стражей. Собранные материалы переданы в СУ СК РФ по Волгоградской области для принятия решения», - рассказали в полиции.



