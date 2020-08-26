Сентябрь на носу: какие законы вступят в силу

Федеральные новости 26.08.2020 11:11
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26.08.2020 11:11
О нововведениях первого месяца осени ИА «Высота 102» рассказали в Госдуме РФ.
Бесплатное горячее питание младшеклассников
С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федерального бюджета.
Воспитательная составляющая образования
Вступающий в силу с 1 сентября Федеральный закон содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных программ.
В Госдуме отмечают, что закон будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев и сестер
С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Закон был подписан Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года.
Социальный заказ
Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты: ими можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.
Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями — поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник.
Возврат страховки при досрочном погашении кредита
Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.
Внесудебный механизм банкротства граждан
С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, и если в отношении него прекращено исполнительное производство - то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.
Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ
Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.
Изменение в первую очередь направлено на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.
Поддержка социально ориентированных НКО
С 15 сентября, если социально ориентированная некоммерческая организация надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.
Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.
Перевод осужденных в регионы проживания родственников
Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников.
К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.
Ужесточение требований к организаторам азартных игр
С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах.
Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.
30 сентября
В конце первого месяца осени истекает срок, в течение которого заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами», а также семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных президентскими указами в связи с распространением коронавируса.
30 сентября также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО.
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