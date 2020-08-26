



15 тысяч рублей потратил во время спонтанного шопинга молодой человек, который нашел на улице банковскую карту. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, накануне в полицию обратилась 23-летняя волгоградка, обнаружившая списание средств с потерянной недавно карты.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 6 (Советский район) Управления МВД России по г. Волгограду установили личность и задержали подозреваемого в хищении денежных средств с карты. Им оказался 18-летний местный житель.

Как установили полицейские, подозреваемый нашел на улице чужую банковскую карту. Увидев, что ею можно расплатиться бесконтактным способом, злоумышленник совершил покупки в нескольких магазинах, пока на карте не закончились деньги.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подозреваемому за содеянное грозит наказание до пяти лет лишения свободы», - рассказали в полиции.



