Происшествия 26.08.2020 10:07
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26.08.2020 10:07
15 тысяч рублей потратил во время спонтанного шопинга молодой человек, который нашел на улице банковскую карту. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, накануне в полицию обратилась 23-летняя волгоградка, обнаружившая списание средств с потерянной недавно карты.
«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 6 (Советский район) Управления МВД России по г. Волгограду установили личность и задержали подозреваемого в хищении денежных средств с карты. Им оказался 18-летний местный житель.
Как установили полицейские, подозреваемый нашел на улице чужую банковскую карту. Увидев, что ею можно расплатиться бесконтактным способом, злоумышленник совершил покупки в нескольких магазинах, пока на карте не закончились деньги.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подозреваемому за содеянное грозит наказание до пяти лет лишения свободы», - рассказали в полиции.
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