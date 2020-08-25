Новый главный спасатель Волгоградской области раскрыл свои доходы

Борьба с коррупцией 25.08.2020 09:54
0
25.08.2020 09:54
Доходы временно исполняющего обязанности ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, согласно опубликованной декларации за 2019 год, оказались скромнее доходов бывшего главного спасателя региона Олега Гребенюка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, Любавин за прошлый год задекларировал не многим более 1 миллиона 773 тысяч рублей. У нового руководителя ГУ МЧС по Волгоградской области нет никакого имущества, а лишь советский мотоцикл "Восход 3М". Две квартиры площадью 50 и 70 кв.м. находятся в безвозмездном пользовании.
Отметим, что его предшественник Олег Гребенюк получил за 2019 год чуть более 3 миллионов 90 тысяч рублей. Жилым домом (185,9 кв.м) и земельным участком (535 кв.м.) бывший начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области владеет совместно с супругой. У жены Гребенюка также есть внедорожник "Toyota Fortuner" и гараж в индивидуальной собственности.
Напомним, что Николай Любавин с июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, а в апреле 2020-го приказом МЧС России был назначен временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС России по Волгоградской области. Олег Гребенюк в феврале этого года перешел на работу в Москву.
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»
Реклама
В Волгоградской области бывший борец с наркотиками оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции25.08.2020 12:13
Борьба с коррупцией 25.08.2020 12:13
Надежный тыл в виде нефтебазы: ректоры волгоградских вузов опубликовали декларации о доходах23.08.2020 16:08
Борьба с коррупцией 23.08.2020 16:08
Доходы главного санитарного врача Волгоградской области подросли22.08.2020 20:59
Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
Руководство Волгоградского областного суда показало доходы21.08.2020 14:13
Борьба с коррупцией 21.08.2020 14:13
В Волгоградской области уволили двоих депутатов21.08.2020 12:38
Борьба с коррупцией 21.08.2020 12:38
Жены первых лиц Волгограда зарабатывают больше мужей19.08.2020 17:34
Борьба с коррупцией 19.08.2020 17:34
По заветам Ильича: депутат-коммунист Волжской гордумы обходится без денег19.08.2020 10:08
Борьба с коррупцией 19.08.2020 10:08
Нищают и стремительно богатеют: волгоградские депутаты показали свои доходы18.08.2020 16:27
Борьба с коррупцией 18.08.2020 16:27
Сенаторы от Волгоградской области «померились» своими миллионами и гектарами15.08.2020 14:44
Борьба с коррупцией 15.08.2020 14:44
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взятки10.08.2020 13:16
Борьба с коррупцией 10.08.2020 13:16
В Волгоградской области сельского главу подозревают в получении отката за дороги05.08.2020 11:32
Борьба с коррупцией 05.08.2020 11:32
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонии03.08.2020 19:22
Борьба с коррупцией 03.08.2020 19:22
Опубликованы сведения о доходах семьи губернатора Волгоградской области02.08.2020 16:25
Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
Обвиняемый в коррупции подполковник полиции после смерти задержанного судился с ГУ МВД по Волгоградской области24.07.2020 13:22
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
Высокопоставленный подполковник полиции Волжского попался на взятке24.07.2020 10:23
Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
Реклама