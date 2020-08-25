Новый главный спасатель Волгоградской области раскрыл свои доходы





Доходы временно исполняющего обязанности ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, согласно опубликованной декларации за 2019 год, оказались скромнее доходов бывшего главного спасателя региона Олега Гребенюка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, Любавин за прошлый год задекларировал не многим более 1 миллиона 773 тысяч рублей. У нового руководителя ГУ МЧС по Волгоградской области нет никакого имущества, а лишь советский мотоцикл "Восход 3М". Две квартиры площадью 50 и 70 кв.м. находятся в безвозмездном пользовании.





Отметим, что его предшественник Олег Гребенюк получил за 2019 год чуть более 3 миллионов 90 тысяч рублей. Жилым домом (185,9 кв.м) и земельным участком (535 кв.м.) бывший начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области владеет совместно с супругой. У жены Гребенюка также есть внедорожник "Toyota Fortuner" и гараж в индивидуальной собственности.

Напомним, что Николай Любавин с июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, а в апреле 2020-го приказом МЧС России был назначен временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС России по Волгоградской области. Олег Гребенюк в феврале этого года перешел на работу в Москву.