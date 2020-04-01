Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской области

Любавин Николай Сергеевич родился 11 августа 1974 года в городе Ставрополе.
В 2003 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России; в 2007 году - Академию ГПС МЧС России по специальности: пожарная безопасность; в 2008 году – Ставропольский государственный университет по специальности: юриспруденция; в 2011 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ» по специальности: государственное и муниципальное управление; в 2013 году – Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности: проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Кандидат социологических наук.
С июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.