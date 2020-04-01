Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской области





Приказом МЧС России с 1 апреля 2020 года временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области назначен полковник внутренней службы Любавин Николай Сергеевич, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства.

Любавин Николай Сергеевич родился 11 августа 1974 года в городе Ставрополе.

В 2003 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России; в 2007 году - Академию ГПС МЧС России по специальности: пожарная безопасность; в 2008 году – Ставропольский государственный университет по специальности: юриспруденция; в 2011 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ» по специальности: государственное и муниципальное управление; в 2013 году – Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности: проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Кандидат социологических наук.

С июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Напомним, в феврале текущего года прежний начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк перешел на работу в Москву. Сейчас он является первым заместителем начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России.

