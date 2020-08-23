Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской области
Расследования 23.08.2020 15:47
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23.08.2020 15:47
Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием четырех подростков, в котором погибли двое ребят, еще двое несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
Как установлено следствием, ночью 23 августа четверо несовершеннолетних жителей Городищенского района решили покататься на автомобиле марки ВАЗ, который один из товарищей приобрел заранее для последующей эксплуатации, изучения азов вождения и наработки практического опыта. Водительских прав подросток не имел, а сам автомобиль нуждался в ремонте. 16-летний парень сел за руль, трое его друзей расположились на пассажирских креслах, поехать компания решила в Дзержинский район Волгограда к знакомым.
Возвращаясь домой, на 59-ом километре автодороги Каспий водитель транспортного средства, не имея надлежащего водительского опыта, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем, съехав на обочину дороги, совершил столкновение с барьерным ограждением. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний водитель и его 14-летний пассажир скончались на месте. Еще двое несовершеннолетних 14-ти и 17-ти лет госпитализированы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
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