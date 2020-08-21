



Волгоградец Борис Пылин сегодня направил иск к областной думе с требованием отменить постановление регпарламента о возврате московского времени. Как рассказал ИА «Высота 102» Борис Филиппович, в связи с пандемией заявление у него не приняли лично, он опустил документ в ящик, установленный в областном суде. По словам Бориса Пылина, в иске он также потребовал досрочно прекратить полномочия всех депутатов, проголосовавших за это постановление. «Дело не в том, какое кому нравится время – волгоградское или московское, - рассказал он. – А в том, что депутаты поставили себя выше волеизъявления народа, высказанного избирателями на референдуме. За такое пренебрежение к референдуму, а значит, и к жителям, - они должны ответить, и не могут больше оставаться нашими депутатами!». По словам Бориса Пылина, некоторые волгоградцы уже выразили намерение также подать аналогичные иски и направить письма в Государственную думу и в администрацию президента. «Около двадцати лет назад в Волгоградской области уже был подобный прецедент. Депутаты областной думы приняли решение о переименовании Волгограда в Сталинград. Мы собрали здесь пачки писем и лично я отвез их в администрацию президента, который твердо заявил, что никакого переименования не будет. Надеюсь, что и сейчас так произойдет», - сказал Борис Пылин.





Напомним, депутаты Волгоградской облдумы накануне приняли постановление о переходе региона в московскую часовую зону. Документ будет направлен в Госдуму и Совет Федерации. Законопроект может подписать Владимир Путин уже 20 декабря этого года. Поводом для этого решения народные избранники назвали результаты опроса, который проводился параллельно с голосованием по Конституции, согласно которым большинство проголосовавших высказались за переход на московское время. Однако не все поверили в эти результаты. Жители региона в петициях требовали признать итоги голосования по времени недействительными и сообщали о том, что на участках у них никто не требовал документы, а некоторым даже удалось проголосовать несколько раз. При этом депутаты областной думы «похоронили» результаты легитимного референдума, который состоялся в 2018 году, по результатам которого большинство жителей высказались за переход региона на волгоградское время, что и было сделано.