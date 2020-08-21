В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса

Здравоохранение 21.08.2020 12:07
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21.08.2020 12:07
До 83 человек выросло количество умерших в Волгоградской области от коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки подтверждена еще одна смерть от COVID-19 в регионе.
В оперативном штабе по региону уточнили, что скончалась 60-летняя жительница Волгограда. Она обратилась к врачам, почувствовав первые признаки недомогания. Женщину госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией. Болезнь протекала молниеносно. У пациентки был сахарный диабет и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Зарегистрировано 82 новых случая заражения, 119 человек прошли лечение и выписались по выздоровлению.
Всего в регионе зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели на данный момент, согласно официальным данным, более 7,4 тысячи человек.
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