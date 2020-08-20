



Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства исчезновения несовершеннолетней жительницы Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту безвестного исчезновения 17-летней Анастасии Макаровой организована процессуальная проверка.

В правоохранительные органы Волгоградской области 18 августа обратилась жительница Михайловки с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери, которая 16 августа около 22 часов вечера ушла из дома гулять с подругой и больше её никто не видел. До настоящего времени о месте нахождения несовершеннолетней ничего не известно.

Приметы: на вид 17-20 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные черные.

Особые приметы: на лбу большой продольный шрам длиной около 5 сантиметров, на правой ноге с внешней части бедра родимое пятно округлой формы, на правой руке с внутренней части предплечья от запястья до локтевого сгиба татуировка в виде цветка с ромбами около 12 сантиметров.

В день исчезновения была одета: футболка серого цвета, пиджак в клетку синего цвета, джинсы черного цвета, туфли черного цвета. С собой у девушки была сумка бело-голубого цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемой, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84463) 2-20-55, 8-961-080-85-00, 8(84463) 2-52-47 или "02".



