Общество

На подпись Путину: депутаты Волгоградской областной думы возвращают регион в московское время

Общество 20.08.2020 10:06
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20.08.2020 10:06


Депутаты Волгоградской областной думы приняли решение о возвращении региона в московский часовой пояс. Как сообщает ИА «Высота 102», народные избранники перестали «шифроваться» и поставили жителей региона перед фактом.

Так, накануне комитет областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территории утвердил законопроект, внесенный депутатами Сергеем Булгаковым и Михаилом Струком о направлении  на рассмотрение в Госдуму документа о внесении изменений в статью федерального закона «Об исчислении времени». Народные избранники уже попросили депутатов Госдумы поддержать этот законопроект, а официальным представителем регпарламента при рассмотрении этого вопроса назначен Александр Блошкин. На сайте областной думы уже опубликован проект закона, который должен подписать президент Владимир Путин. Волгоградская область вернется в московский часовой пояс уже 20 декабря этого года. 

Поводом для возвращения региона на московское время, как говорится в пояснительной записке, подписанной председателем регпарламента Александром Блошкиным, стали результаты опроса по выявления мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. В областной думе утверждают, что более 65% опрошенных высказались за отказ от нынешнего часового пояса. Между тем, напомним, многие жители региона жаловались на безобразную организацию так называемого опроса, в частности, утверждали, что на участках у них не спрашивали паспорта, а некоторые безо всяких документов могли проголосовать несколько раз.
Почему депутаты областной думы приняли результаты «нелепого» опроса как мнение большинства жителей региона при решение вопроса о часовом поясе Волгоградской области, остается непонятным. Принятию законопроекта о возвращении региона в московский часовой пояс предшествовала полная «тишина» со стороны народных избранников, отсутствие общественных дискуссий и обсуждения спорного вопроса. При этом, по сути, депутаты облдумы «похоронили» результаты легитимного референдума, который состоялся в 2018 году, на котором, наоборот, большинство жителей высказались за отказ от московского часового пояса. 
Как воспримут избиратели депутатов областной думы такой «сюрприз» от народных избранников, покажет время. Только не московское, а наше – волгоградское. 

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