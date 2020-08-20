На подпись Путину: депутаты Волгоградской областной думы возвращают регион в московское время

Общество 20.08.2020 10:06
0
20.08.2020 10:06
Депутаты Волгоградской областной думы приняли решение о возвращении региона в московский часовой пояс. Как сообщает ИА «Высота 102», народные избранники перестали «шифроваться» и поставили жителей региона перед фактом.
Так, накануне комитет областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территории утвердил законопроект, внесенный депутатами Сергеем Булгаковым и Михаилом Струком о направлении на рассмотрение в Госдуму документа о внесении изменений в статью федерального закона «Об исчислении времени». Народные избранники уже попросили депутатов Госдумы поддержать этот законопроект, а официальным представителем регпарламента при рассмотрении этого вопроса назначен Александр Блошкин. На сайте областной думы уже опубликован проект закона, который должен подписать президент Владимир Путин. Волгоградская область вернется в московский часовой пояс уже 20 декабря этого года.
Поводом для возвращения региона на московское время, как говорится в пояснительной записке, подписанной председателем регпарламента Александром Блошкиным, стали результаты опроса по выявления мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. В областной думе утверждают, что более 65% опрошенных высказались за отказ от нынешнего часового пояса. Между тем, напомним, многие жители региона жаловались на безобразную организацию так называемого опроса, в частности, утверждали, что на участках у них не спрашивали паспорта, а некоторые безо всяких документов могли проголосовать несколько раз.
Почему депутаты областной думы приняли результаты «нелепого» опроса как мнение большинства жителей региона при решение вопроса о часовом поясе Волгоградской области, остается непонятным. Принятию законопроекта о возвращении региона в московский часовой пояс предшествовала полная «тишина» со стороны народных избранников, отсутствие общественных дискуссий и обсуждения спорного вопроса. При этом, по сути, депутаты облдумы «похоронили» результаты легитимного референдума, который состоялся в 2018 году, на котором, наоборот, большинство жителей высказались за отказ от московского часового пояса.
Как воспримут избиратели депутатов областной думы такой «сюрприз» от народных избранников, покажет время. Только не московское, а наше – волгоградское.
Реклама
Градусники наготове: детские сады Волгограда готовятся жестко «фильтровать» воспитанников20.08.2020 10:29
Общество 20.08.2020 10:29
«Голорукие» жители Волгоградской области стали беспокоить власти20.08.2020 09:10
Общество 20.08.2020 09:10
Волгоградский «Ротор» проиграл грозненскому «Ахмату» 1:319.08.2020 21:02
Общество 19.08.2020 21:02
Деньги есть: родителям школьников Волгоградской области не придется покупать рециркуляторы за свой счет19.08.2020 20:39
Общество 19.08.2020 20:39
Заразился в Сколково?: известный волгоградский бизнесмен заболел коронавирусом19.08.2020 15:27
Общество 19.08.2020 15:27
Под Волгоградом бригада строителей лихо развела на деньги пенсионерку19.08.2020 14:40
Общество 19.08.2020 14:40
Структуры «Газпрома» уличили в ущемлении интересов жителей Волгограда19.08.2020 13:58
Общество 19.08.2020 13:58
Волгоградстат "одел" школьников к 1 сентября19.08.2020 10:54
Общество 19.08.2020 10:54
Депутаты-миллионеры Волгоградской облдумы одобрили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год19.08.2020 07:55
Общество 19.08.2020 07:55
Под Волгоградом нашли взорванный советский танк18.08.2020 17:15
Общество 18.08.2020 17:15
Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центре18.08.2020 16:59
Общество 18.08.2020 16:59
В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММА18.08.2020 15:45
Общество 18.08.2020 15:45
Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощь18.08.2020 15:18
Общество 18.08.2020 15:18
Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирус18.08.2020 13:00
Общество 18.08.2020 13:00
Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало больше18.08.2020 11:49
Общество 18.08.2020 11:49
Реклама