Жители Поволжья стали чаще открывать вклады в Сбербанке онлайн





За 7 месяцев 2020 года более 36% вкладов, открытых в Поволжском банке Сбербанка, было открыто с помощью дистанционных каналов обслуживания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатели вырос на 11%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всего жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей было открыто более 946 тысяч вкладов на общую суммы почти 275 млрд рублей.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Открытие и управление вкладами в режиме онлайн – это удобный современный сервис для тех, кто хочет сохранить и приумножить собственные средства с минимальными затратами своего времени, не посещая офиса банка. Все что необходимо клиенту – это устойчивый доступ к сети интернет и наличие банковской карты».

С 17 августа по 30 сентября 2020 года включительно в Сбербанке можно открыть промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой. Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев либо 24 месяца. Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн.

на сайте Сбербанка. Подробности и условия вкладов —Сбербанка.

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