Общество

Заразился в Сколково?: известный волгоградский бизнесмен заболел коронавирусом

Общество 19.08.2020 15:27
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19.08.2020 15:27


Владелец сетей общепита «Блинбери» и «СушиВесла» Евгений Купко заболел коронавирусом. Об этом, как передает ИА "Высота 102", он сам сообщил на своей странице в Instagram. «Все произошло внезапно и самое обидное, что, казалось бы, все уже позади. Но вирус никуда не делся, просто о нем стали меньше говорить», - рассказал он. По словам бизнесмена, болезнь у него протекает в относительно легкой форме: была небольшая температура, боль в горле, но он вовремя обратился к врачу. «Так что я остаюсь на связи со своей командой и продолжаю работать! А самоизоляция для меня еще продолжается», - сообщил Евгений своим подписчикам. 
Любопытно, что буквально на днях Евгений Купко рассказал о том, что он со своей командой закончил учебу в Сколково, сняв об этом небольшой фильм. Также волгоградский бизнесмен сообщил, что поменял локацию и переехал в Москву с семьей. Купко сняли коттедж в фонде Сколково.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что коронавирусом переболели ряд волгоградских депутатов и чиновников. От осложнений после перенесенного COVID-19 недавно скончался глава Камышинского района Владимир Ерофеев. 

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