Расследования

Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрыва

Расследования 20.08.2020 16:42
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20.08.2020 16:42


Деятельность вагоноремонтного депо, расположенного на станции Разгуляевка в Волгограде, приостановлена из-за грубых нарушений законодательства, приведших к взрыву и пожару в цехе по промывке железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки химических и нефтяных продуктов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре, после публикации на "Высоте 102" информации о данном ЧП была проведена надзорная проверка. 
Прокуроры проверили деятельность вагоноремонтного депо Волгоград – филиала ООО "Новая вагоноремонтная компания" на предмет исполнения требований федерального законодательства.
Установлено, что 12 июня текущего года на территории депо произошел взрыв с последующим возгоранием двух порожних цистерн, причиной которого послужило нарушение порядка и технологии пропарки железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей.
В ходе указанной проверки выявлены многочисленные грубые нарушения требований действующего российского законодательства, в том числе природоохранного, о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о пожарной безопасности, об охране труда и трудового законодательства. Генеральному директору ООО "Новая вагоноремонтная компания" внесено представление об устранении нарушений закона, направлены уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях по семи статьям КоАП РФ. 
Кроме того, по представлению прокурора выведены из эксплуатации локомотив и путевая инфраструктура ООО "Новая вагоноремонтная компания" до полного устранения выявленных нарушений закона. 
Отмечается, что рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле Волгоградской транспортной прокуратуры.
Как ранее сообщало информагентство, по счастливой случайности тогда никто не пострадал - работник вышел из помещения буквально за секунды до взрыва. Само ЧП попало на камеры видеонаблюдения. Помимо взрыва на видео также можно рассмотреть, что пластиковые ёмкости, в которых хранятся запасы дизельного топлива, стоят под солнцем. Также виден так называемый пропарочный комплекс, где в большой ёмкости хранятся нефтепродукты, а по всей территории просматриваются разливы нефтепродуктов и нефтесодержащих жидкостей. Тогда руководство депо заподозрили в нарушении требований безопасности и условий труда.


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