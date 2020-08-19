Борьба с коррупцией

По заветам Ильича: депутат-коммунист Волжской гордумы обходится без денег

Борьба с коррупцией 19.08.2020 10:08
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19.08.2020 10:08


Депутаты Волжской городской думы опубликовали доходы за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», самым состоятельным стал сын председателя КСП Волжского Юрия Жучкова единоросс Алексей Жучков. Заместитель директора по финансам ООО «МПЖХ» отчитался о доходе в 18,5 миллиона рублей.

Самой ошеломительной можно считать декларацию  депутата городской думы Эдуарда Рамазанова. Его доход за 2019 год составил ноль рублей, из имущества у народного избранника, активиста Волжской городской организации ЛКСМ, лишь доля в небольшой квартире. Впрочем, все так, как в мечтах вождя мировой революции о построении коммунизма, где деньги, вообщем-то, и не нужны. 
У лидера коммунистов в гордуме Александра Кудрявцева доход составил около 760 тысяч рублей. Товарищ по партии Наталья Говорова живет скромнее – ее доход всего 201 тысяча рублей. 
Солидную недвижимость и богатый автопарк задекларировал депутат гордумы единоросс Дмитрий Григоров, председатель ТОС «Рабочий». У него четыре больших земельных участка, два дома, квартира, нежилое помещение и почти целая лодочная станция – несколько ангаров на воде. Также во владении депутата – более десятка автотранспортных средств, в том числе три иномарки. Приобретение одной из иномарок депутат объяснил наличием накоплений за предыдущие годы и оформлением потребительского кредита. Доход народного избранника за прошлый год составил около 5,5 миллиона рублей. 

Депутат Волжской городской думы, коммунист Альберт Кармазиновский задекларировал доход в размере около 1,4 миллиона рублей. В собственности у адвоката нет ни квартир, ни домов, ни земельных участков, только два автомобиля – ВАЗ21091 и Мерседес Бенц Е200 Компрессор. 

Вера Лазарева, руководитель движения «Школа социальной активности», которая после принятия пенсионной реформы даже встречалась с Владимиром Путиным и демонстрировала бодрость и задор в свои 67 лет,  показала доход в размере почти полумиллиона рублей. По всей вероятности, пенсия у нее побольше, чем у среднестатистического россиянина. 

У матери и сына Ушамирских доход на двоих более 6,5 миллиона рублей. Алексей Ушамирский, декан юридического факультета муниципального Волжского института экономики, педагогики и права, правда, оказался успешнее в финансовом плане, задекларировав сумму в 4,4 миллиона рублей. Его мать, Галина Ушамирская, ректор этого института, отчиталась о доходе в размере 2,2 миллиона рублей. 
Неплохо в финансовом плане и у другого депутата гордумы Александра Кирсанова. Член КПРФ с неизвестным местом работы задекларировал доход в размере 7,4 миллиона рублей. Он имеет, помимо этого, долю в земельном участке для размещения гаражей, здание для обслуживания транспортных средств, квартиру и три автомобиля, два из которых – дорогие иномарки. 

На этом фоне скромно выглядит председатель Волжской гордумы, член партии "Единая Россия"  Дмитрий Ястребов. Его доход за 2019 год составил более 1,6 миллиона рублей. В собственности у председателя думы – квартира и доля в другой квартире, а также легковой автомобиль. 

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