В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность





Вечером 13 июня в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 22:51 начало МЧС России.

Специалисты рекомендуют волгоградцам и гостям областного центра по возможности переместиться в комнату без окон. Это может быть коридор, ванная, санузел или кладовая. Здесь нужно сесть на пол рядом с двумя капитальными стенами.

В случае, если такой возможности нет, гражданам рекомендуется хотя бы воздержаться от нахождения на открытых участках улиц, а также держаться подальше от остекления. В период действия беспилотной опасности также не стоит пользоваться лифтом.