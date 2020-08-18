В офисах Сбербанка в Волгограде и Волжском установлены контейнеры для сбора отработанных батареек

Экономика 18.08.2020 13:00
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18.08.2020 13:00
Сбербанк установил специальные контейнеры для сбора отработанных батареек и аккумуляторов в офисах Волгоградской области. Внести свой вклад в сохранение экологии может любой желающий.
Контейнеры для сбора батареек установлены в офисах по следующим адресам:
г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 40;
г.Волгоград, ул. Батова, 1;
г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 14;
г.Волгоград, пр.Ленина, 1Б;
г.Волгоград, пр. Героев Сталинграда, 50 А;
г.Волгоград, ул. 64 Армии, 44;
г.Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 68;
г.Волжский, ул. Мира, 71.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, сбор батареек планируется производить на постоянной основе, а собранные источники питания регулярно будут отправляться на утилизацию в специализированную организацию.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Инициатива Волгоградского отделения Сбербанка имеет большое значение для поддержания бережного отношения к природным ресурсам региона. Банк предлагает не только нашим клиентам, но и всем желающим присоединиться к проекту для создания благоприятной среды проживания в Волгоградской области».
Сейчас аккумуляторы чаще всего выбрасываются вместе с остальным мусором и вывозятся на полигон, из-за чего происходит загрязнение окружающей среды, ведь содержащиеся в них такие опасные элементы, как ртуть, цинк, кадмий, литий, марганец, свинец выделяют ядовитые вещества и накапливаются в почве и грунтовых водах. Чтобы избежать нанесения ущерба экологи рекомендуют утилизировать отработанные батарейки, входящие в категорию отходов второго класса опасности, отдельно от других отходов.Специалисты отмечают необходимость правильной утилизации и переработки, которые осуществляются на специальных предприятиях, куда свозят заполненные аккумуляторами контейнеры. После переработки извлекаемые вещества из элементов питания могут быть полезны при создании новых источников питания, а также использоваться в других отраслях.
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