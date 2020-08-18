Экономика

В Волгоградской области снова выросли долги по зарплате

Экономика 18.08.2020 08:42
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18.08.2020 08:42


В Волгоградской области снова увеличилась задолженность по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по данным на 1 августа в регионе сложился самый большой долг  в ЮФО – 47,5 миллиона рублей. Рост за месяц составил 5,6%. Для сравнения: в Ростовской области этот показатель составляет 35,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 26,5 миллиона рублей. А вот в Севастополе и в Адыгее зарплатных долгов перед жителями нет. 
Напомним, Волгоградская область неоднократно возглавляла список регионов в ЮФО как субъект с самым большим объемом просроченной задолженности по зарплате. Порой область в этом негативном плане отличалась и на российском уровне. Так, в конце 2018 года регион с рекордным показателем в 167 миллионов рублей неполученной зарплаты  вошел в четверку российских субъектов по объему долгов перед жителями. 

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