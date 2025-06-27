Расследования

Волгоградской компании грозит штраф 48 млн рублей за подкуп железнодорожников

Расследования 27.06.2025 12:50
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27.06.2025 12:50

Волгоградской компании «Экотон» грозит многомиллионный штраф после махинаций, связанных, как передает ИА «СарИнформ», с железнодорожными перевозками. Со ссылкой на Саратовскую транспортную прокуратуру издание сообщает, что преступление, по предварительным данным, было совершено в период с 2017 по 2022 годы.

– Сотрудники коммерческой компании перевели супругу топ-менеджера одного из подразделений «РЖД» 1,62 миллиона рублей. За деньги интересанты просили не задерживать их вагоны, а также при необходимости решать проблемы с перевозками, – сообщает «СарИнформ». – В итоге нарушение раскрыли. В отношении компании завели дело по ч. 2 ст. 19.28 УК РФ – незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере.

В качестве наказания по указанной статье Уголовного кодекса РФ фирме грозит штраф  в размере до тридцатикратной суммы денежных средств, переданных в качестве подкупа, то есть до 48,6 миллиона рублей.

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