Волгоградской компании грозит штраф 48 млн рублей за подкуп железнодорожников

Волгоградской компании «Экотон» грозит многомиллионный штраф после махинаций, связанных, как передает ИА «СарИнформ», с железнодорожными перевозками. Со ссылкой на Саратовскую транспортную прокуратуру издание сообщает, что преступление, по предварительным данным, было совершено в период с 2017 по 2022 годы.

– Сотрудники коммерческой компании перевели супругу топ-менеджера одного из подразделений «РЖД» 1,62 миллиона рублей. За деньги интересанты просили не задерживать их вагоны, а также при необходимости решать проблемы с перевозками, – сообщает «СарИнформ». – В итоге нарушение раскрыли. В отношении компании завели дело по ч. 2 ст. 19.28 УК РФ – незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере.

В качестве наказания по указанной статье Уголовного кодекса РФ фирме грозит штраф в размере до тридцатикратной суммы денежных средств, переданных в качестве подкупа, то есть до 48,6 миллиона рублей.