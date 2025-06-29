Расследования

Раскрыты подробности страшного ДТП под Волгоградом, где погибли двое детей

Расследования 29.06.2025 23:04
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29.06.2025 23:04


В прокуратуре Волгоградской области  рассказали подробности жуткого ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое детей. 

- 29 июня 2025 года около 19:00 на 750-м км автодороги Р-22 «Каспий» 41-летний водитель грузового автомобиля марки Volvo при обгоне совершил касательное столкновение с большегрузом марки КАМАЗ, после чего автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения. На полосе встречного движения он совершил столкновением с двигавшемся по своей полосе автомобилем Лада Веста под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля - 10-летняя девочка и 6-летний мальчик, женщина-пассажир легкового авто госпитализирована, - пояснила официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.


Надзорный орган взял на контроль расследование этого смертельного ДТП.

Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сообщали, что трагедия произошла сегодня, 29 июня, около 19.00 час. на 750  км автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись «Лада Веста» и два грузовика Volvo и КАМАЗ. Дети перевозились в салоне легкового автомобиля без удерживающих устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото прокуратуры Волгоградской области

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