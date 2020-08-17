Минспорта «сливает» волгоградский бассейн «Спартак»





Еще 25 июня, через 2 дня после публикации материала ИА «Высота 102» «Отремонтированный Центральный бассейн Волгограда оказался не пригоден для спорта» , министром спорта России Олегом Матыциным было принято решение организовать соответствующую проверку. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, специальная комиссия, в которую должны были войти представители всех заинтересованных сторон, до настоящего времени не организована. Вместе с тем, должностные лица главного спортивного ведомства ранее были неоднократно проинформированы о ситуации. Определить меры по устранению дефектов из рук вон плохо отремонтированного бассейна, а также решить вопрос по вводу объекта в эксплуатацию должна была до сих пор не организованная комиссия федерального министерства. С чем связана такая медлительность органа государственной власти, неизвестно.





Напомним, журналисты ИА «Высота 102» придали огласке историю затянувшейся передачи обновленного за счет федерального бюджета Центрального бассейна на баланс Волгоградской академии физической культуры. ФГБОУ ВО «ВГАФК» столкнулось с тем, что спортивный объект не готов к полноценной работе, и поэтому взять его на баланс было бы преступлением.

Специалисты вуза выявили целый ряд конструктивных изменений здания и инженерных систем, выполненных не в соответствии с проектной документацией.

Например, оказалось, что в бассейне теперь смертельно опасно тренироваться прыгунам в воду, так как исполнителями капремонта изменена система перелива чаши бассейна. Кроме того, была зафиксирована недостаточная мощность фильтрационных насосов и теплообменников. Словом, недоделок и дефектов, изумивших спортсменов, оказалось предостаточно, чтобы сделать вывод - если все не исправить, объект не будет соответствовать ни федеральному закону о физической культуре и спорте, ни требованиям к антитеррористической защищенности.

В ответ на претензии собственник бассейна - ФГУП «Спорт-Ин» уверенно заявил, что работы проводились в соответствии с проектной и сметной документацией. В компании также намекнули, что «умывают руки», потому что ликвидируются. Решение о ликвидации учреждения, кстати, было принято 14 января 2020 года.

«Кроме того, учитывая нахождение ФГУП «Спорт-Ин» в стадии ликвидации, и подписанным актом приемки в эксплуатацию законченного ремонтом крытого плавательного бассейна «Спартак» (15.05.2020), полагаем целесообразным учесть затраты на дооснащение бассейна и выполнение дополнительных работ при формировании бюджета ФГБОУ ВО «ВГАФК» на эксплуатацию и содержание бассейна», - было сказано в письме за подписью председателя ликвидационной комиссии учреждения «Спорт-Инжиниринг» А.В. Милованова.





В 2016 году ФГУП «Спорт - Ин» выкупило бассейн «Спартак» у профсоюзов за 56 миллионов рублей. Капитальный ремонт спортивного объекта был предусмотрен за счет средств федерального бюджета программой подготовки к ЧМ-2018, утвержденной правительством России.

К чемпионату мира по футболу, бассейн, который располагается рядом со стадионом «Волгоград Арена», отремонтировали снаружи. Работы внутри, по заверению ФГУП «Спорт- Ин», должны были завершиться в декабре 2018 года, но все пошло не так. С первым подрядчиком - ООО «Дизайн-Сервис» «Спорт-Ин» рассталось. Подрядчику были предъявлены иски о взыскании неустойки. На момент расторжения сумма договора составила 232,7 миллиона рублей, при этом принято и оплачено было уже более 170 миллионов.





В августе 2019 года ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заключило договор с АО «Стройтрансгаз» - серьезному подрядчику, который строил стадион «Волгоград Арена», предстояло завершить капремонт бассейна «Спартак» до 15 ноября 2019 года. Стоимость работ составила почти 47 миллионов рублей. Однако прокуратурой были вскрыты факты неисполнения АО «Стройтрансгаз» договорных обязательств. По истечению сроков договора степень готовности объекта составила примерно 75%. Остается лишь догадываться по каким причинам комиссия ФГУП «Спорт - Ин» все-таки подписала «Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак», расположенного в г. Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, д. 74, 76 б (2-этап)».

Сейчас прокуратура Волгоградской области ждет, что, как и было обещано, вопрос об устранении недостатков отремонтированного бассейна «Спартак» будет рассмотрен министерством спорта РФ.

«Ситуация находится на контроле прокуратуры региона», - отметили в надзорном органе.



