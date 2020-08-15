В Волгоградской области заметили подорожание жизни

Экономика 15.08.2020 10:49
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15.08.2020 10:49
Власти Волгоградской области установили величину прожиточного минимума для всех категорий населения, которая выросла по сравнению с началом года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление принято в администрации региона. Так, за второй квартал 2020 года прожиточный уровень на душу населения составил 10 158 рублей, для трудоспособного населения – 10892 рубля, для пенсионеров – 8204 рубля, для детей – 10414 рублей. Для сравнения: в первом квартале этого года прожиточный уровень на душу населения был установлен на уровне 9575 рублей, для пенсионеров – 7775 рублей, для трудоспособного населения – 10280 рублей, для детей – 9700 рублей.
Ранее, между тем, власти снижали величину прожиточного минимума. В результате по итогам 2019 года величина прожиточного минимума практически сравнялась с показателями двухлетней давности. В ответ на критику в администрации Волгоградской области поясняли, что расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Волгоградской области производится на основании потребительской корзины и данных Волгоградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги. А в четвертом квартале прошлого года наблюдалось сезонное снижение цен, комментировали власти.
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