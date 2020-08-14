



В Волгограде директор косметологической клиники пошел под суд за невыплату декретных пособий сотруднице. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре региона, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы надзорной проверки по обращению беременной женщины.

Заявительница работала в должности врача-косметолога, данное место работы являлось для нее основным. В июле прошлого года она ушла в декретный отпуск и в дальнейшем неоднократно приносила на работу больничный лист для оплаты пособия по беременности и родам. Однако положенные выплаты она не получала. Общий размер задолженности составил порядка 70 тысяч рублей.

Предварительное расследование проводилось СО по Центральному району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка №122.

Задолженность по выплате пособия в настоящее время полностью погашена.



