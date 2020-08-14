Расследования 14.08.2020 11:16
0
14.08.2020 11:16
В Волгограде директор косметологической клиники пошел под суд за невыплату декретных пособий сотруднице. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре региона, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы надзорной проверки по обращению беременной женщины.
Заявительница работала в должности врача-косметолога, данное место работы являлось для нее основным. В июле прошлого года она ушла в декретный отпуск и в дальнейшем неоднократно приносила на работу больничный лист для оплаты пособия по беременности и родам. Однако положенные выплаты она не получала. Общий размер задолженности составил порядка 70 тысяч рублей.
Предварительное расследование проводилось СО по Центральному району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка №122.
Задолженность по выплате пособия в настоящее время полностью погашена.
Реклама
ККС Волгоградской области проверит сведения о получении крупной взятки председателем суда14.08.2020 16:16
Расследования 14.08.2020 16:16
В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщина14.08.2020 11:58
Расследования 14.08.2020 11:58
Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в Волгограде14.08.2020 10:57
Расследования 14.08.2020 10:57
Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под суд14.08.2020 09:57
Расследования 14.08.2020 09:57
В Волгоградской области владелец криптовалюты идет под суд за историю с ЛСД13.08.2020 14:01
Расследования 13.08.2020 14:01
Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователи13.08.2020 11:25
Расследования 13.08.2020 11:25
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначения12.08.2020 14:46
Расследования 12.08.2020 14:46
«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арест12.08.2020 13:08
Расследования 12.08.2020 13:08
Убийца-расчленитель саратовца в Волгограде задержан в Ростовской области12.08.2020 12:38
Расследования 12.08.2020 12:38
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлым11.08.2020 19:00
Расследования 11.08.2020 19:00
Волгоградца осудили за автоподставы с дорогими иномарками11.08.2020 17:44
Расследования 11.08.2020 17:44
В Волгоградской области после ЧП проверят все газовые автозаправки11.08.2020 16:55
Расследования 11.08.2020 16:55
В Волгограде осужденного за взятку экс-сотрудника колонии отправили за решетку11.08.2020 13:45
Расследования 11.08.2020 13:45
Сотрудники успели убежать: следователи установили обстоятельства взрыва на газовой заправке в Волгограде11.08.2020 10:32
Расследования 11.08.2020 10:32
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человек10.08.2020 14:05
Расследования 10.08.2020 14:05
Реклама