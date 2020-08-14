Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под суд





Спустя пять лет после происшествия у входа в кафе "Каспий" в Волжском, где произошла перестрелка с применением гранаты, перед судом предстанет один из участников конфликта. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном хранении боеприпасов, хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью утверждено в отношении 22-летнего жителя Волжского.

Несмотря на то, что уголовное дело по факту взрыва гранаты в кафе было возбуждено в 2015 году, лицо, причастное к его совершению, было изобличено спустя несколько лет благодаря проведению генетической экспертизы.

По версии следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений привел в боевое действие гранату, в результате взрыва которой шестерым

посетителям кафе был причинен легкий вред здоровью, а одному – тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД России по области,оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по Волгоградской области.



