Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под суд

Расследования 14.08.2020 09:57
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14.08.2020 09:57
Спустя пять лет после происшествия у входа в кафе "Каспий" в Волжском, где произошла перестрелка с применением гранаты, перед судом предстанет один из участников конфликта. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном хранении боеприпасов, хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью утверждено в отношении 22-летнего жителя Волжского.
Несмотря на то, что уголовное дело по факту взрыва гранаты в кафе было возбуждено в 2015 году, лицо, причастное к его совершению, было изобличено спустя несколько лет благодаря проведению генетической экспертизы.
По версии следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений привел в боевое действие гранату, в результате взрыва которой шестерым
посетителям кафе был причинен легкий вред здоровью, а одному – тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД России по области,оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по Волгоградской области.
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