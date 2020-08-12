Экономика

Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%

Экономика 12.08.2020 11:16 Новости компаний
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12.08.2020 11:16 Новости компаний


Банк «Открытие» снизил размер первоначального взноса по наиболее востребованным ипотечным продуктам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. 
Размер первоначального взноса по программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» снижен до 15%. Напомним, что с 5 августа 2020 г. аналогичные условия действуют и для «Госпрограммы 2020». Что касается основных ипотечных продуктов, предусматривающих покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, то для действующих клиентов, получающих заработную плату на карты «Открытия», минимальный размер первоначального взноса составляет всего лишь 10%.
При этом ставки по ипотечным кредитам в банке «Открытие» остаются одними из самых привлекательных на российском рынке. Оформить кредит можно полностью онлайн без риска для здоровья.
«Мы благодарим наших действующих клиентов за доверие и лояльность к нашему банку и рады предложить им ипотечный кредит с минимально возможным на рынке первоначальным взносом в размере 10% от стоимости квартиры, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Мы высоко ценим это партнерство, приятное и выгодное для обеих сторон».
 

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