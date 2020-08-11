В Волгоградской области арендаторы госсобственности получили льготы





В Волгоградской области арендаторы государственной недвижимости и земельных участков получат льготы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, меры поддержки коснутся пользователей земельных участков, находящихся в собственности субъекта страны и предоставленных для размещения объектов капитального строительства в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Данной категории предпринимателей предоставляется отсрочка уплаты за аренду с 1 апреля по 30 ноября 2020 года. Ее можно будет внести в 2021-2022 годах равными частями, размер которых не превышает размера половины ежемесячной платы по договору аренды, но не чаще одного раза в месяц.

С 16 марта по 30 ноября текущего года представляется отсрочка для предпринимателей, арендующих недвижимое имущество региона. Получившие отсрочку субъекты малого и среднего бизнеса смогут внести платежи в 2021 году или на иных согласованных условиях.

Арендаторы региональной недвижимости и земельных участков, заключившие договоры аренды до 16 марта и не имеющие возможность использовать данное имущество в связи с ограничениями, освобождаются от арендной платы с этой даты на весь период действия режима повышенной готовности. Кроме того, с даты прекращения действия режима и до конца 2020 года размер арендной платы для них будет уменьшен на 25%.

Новые меры поддержки носят заявительный характер и предоставляются по обращению арендаторов в региональный комитет по управлению госимуществом, а также в государственные учреждения и унитарные предприятия Волгоградской области. Еще одной дополнительной мерой поддержки стала отсрочка платежей за приобретенное в собственность госимущество.



