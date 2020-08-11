Экономика 11.08.2020 14:08
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11.08.2020 14:08
Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области получит 69 млн рублей на приобретение дополнительных акций АО «Союзпечать». Докапитализация общества путем увеличения уставного капитала общества требуется в целях выхода компании из кризисной ситуация, сообщает ИА «Высота 102». Дополнительное финансирование на спасение сети газетных киосков предусмотрено проектом изменений в бюджет Волгоградской области текущего года. Документ в настоящее время находится на рассмотрении комитетов областной думы.
Согласно данным из открытых источников, выручка АО «Союзпечать» за последние годы заметно упала. Так, если в 2014 году оборот компании составлял почти 360 млн рублей, то в 2018-ом – менее 160 млн. В 2014 году организация получила 8,1 млн рублей чистой прибыли, спустя четыре года – убытки в размере 12,9 млн рублей.
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