Экономика

Клиенты банка «Открытие» стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн

Экономика 06.08.2020 18:30
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06.08.2020 18:30


Владельцы полисов НСЖ и ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие») во время и после самоизоляции стали чаще оформлять налоговые вычеты. Количество пользователей онлайн-сервиса «Налоговый консультант» с марта 2020 года удвоилось, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Число заявок в онлайн-сервисе «Налоговый консультант», который позволяет удаленно оформить налоговые вычеты по продуктам страхования жизни, за время самоизоляции приблизилось к показателям ноября-декабря, когда клиенты банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» традиционно стремятся завершить все финансовые дела и активно обращаются за этой услугой.
В среднем количество клиентов, которые зарегистрировались в личном кабинете сервиса «Налоговый консультант» и подали документы на оформление вычета, в конце 2019 года составляло более 100 человек в месяц. Затем число обращений резко снизилось. А с началом пандемии и самоизоляции среднее количество обращений за этой услугой снова выросло до декабрьских показателей.
«По данным Федеральной налоговой службы, средняя сумма налогового вычета по взносам на страхование жизни и пенсионное обеспечение в 2018 году составила всего 30 тыс. рублей, а вот размер инвестиционного вычета был близок к максимальному -- 327 тыс. рублей. Почему сумма вычета по страховому и пенсионному обеспечению вчетверо ниже установленного лимита? Видимо, дело в пенсионных взносах: это более долгосрочный продукт и среднегодовые взносы там гораздо ниже, чем в накопительном страховании жизни. Давайте посмотрим на количество получивших вычет. Инвестиционный за 2018 год получили около 43 тыс. человек, и это примерно соответствует количеству лиц, которые могли на него претендовать. Вычеты по страхованию жизни и пенсионному обеспечению получили 179 тыс. человек. При этом в 2018 году было заключено 275 тыс. полисов, и это только НСЖ. На начало 2019 года действовало более миллиона полисов НСЖ с регулярными взносами. То есть люди активно оформляют положенные им вычеты по инвестиционным инструментам, а вот по продуктам страхования жизни – гораздо реже. Часто это происходит из-за незнания, что такой вычет можно получить. Мы рассказываем о такой возможность каждому, кто заключает договор ИСЖ и НСЖ», -- говорит Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».
После покупки полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком не менее пяти лет можно получить налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии, до 15 600 рублей в год. Вычет можно оформить в личном кабинете на сайте партнера СК «Росгосстрах Жизнь», не выходя из дома.
По договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) от СК «Росгосстрах Жизнь», в 2019 году общая сумма налоговых вычетов составит 297,5 млн рублей.
Сервис «Налоговый консультант», оформить который можно в отделениях банка «Открытие», позволяет получить налоговый вычет онлайн по инвестициям в ИСЖ и НСЖ, а также предусматривает помощь с подготовкой и проверкой документов для налоговой. Кроме того, клиент имеет право на вычет не только в рамках декларирования за прошлый год с возвратом денег от налоговой, но и у работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку в налоговой инспекции. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.

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