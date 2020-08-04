Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафика





Важность интернета во время самоизоляции почувствовал почти каждый. Эксперты телекомотрасли отметили резкий рост использования сервисов для удаленной работы и учебы, интернет-торговли, видеоконтента в первом квартале 2020 года. В среднем по стране интернет-трафик вырос на 18%, на Юге России — на 25%, сообщает ИА «Высота 102».

«Основная доля трафика пришлась на видеоконтент: фильмы, мультфильмы, телевидение. Сильно выросло потребление за счет мессенджеров и онлайн-трансляций, – рассказал на встрече со СМИ директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов. – Все это потребовало значительного увеличения пропускной способности сети. Однако наша интернет-инфраструктура не испытала заметных перегрузок и успешно выдержала этот «экзамен», в том числе благодаря большому запасу прочности».

Наиболее значительный рост трафика, в 8-10 раз, показала интерактивная платформа Wink «Ростелкома» с бесплатным доступом во время изоляции ко множеству коллекций фильмов для детей и взрослых, онлайн концертам популярных групп и певцов, экскурсиям по музеям мира и многому другому.

«В прошедшие месяцы стало особенно заметно, что люди хотят проводить время не только интересно, но и с пользой. Мы продолжим наполнять Wink образовательным и просветительским контентом. Учитывать личные предпочтения поможет тариф-конструктор «Трансформер», в который по умолчанию входят коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов», – отметил Александр Черноиванов.

Напомним, Wink— цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.



